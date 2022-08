Brozovic, Inter ottimista ma Inzaghi non vuole rischiare: pronto Asllani

Marcelo Brozovic resta in dubbio per la sfida contro il Lecce per un problema al polpaccio. In caso di forfait, spazio ad Asllani

Marcelo Brozovic resta in dubbio per la sfida contro il Lecce per un problema al polpaccio. In caso di forfait, spazio ad Asllani. La Gazzetta dello Sport ne parla così:

"Kristjan Asllani non è un vice-Brozo, ma è un oltre-Brozo. L’albanese scalpita, non vede l’ora di poter esordire dall’inizio già alla prima a Lecce, ma probabilmente dovrà calmare i bollenti spiriti: non ha ancora fatto scattare un vero allarme la botta presa da Marcelo in partitella, che gli ha impedito di saltare l’ultima amichevole a Pescara contro il Villarreal. Lunedì gli esami a cui si è sottoposto all’Humanitas di Rozzano hanno confermato un certo affaticamento e anche oggi il regista lavorerà a parte, ma il decorso va avanti bene. Nello staff medico nerazzurro c’è ottimismo: se tutto continuerà ad andare per il verso giusto, Brozo si metterà al centro dell’orchestra, nel ruolo in cui era (ma non è più) insostituibile. Se, però, ci fosse anche il rischio minimo, a quel punto Marcelo potrebbe passare la mano: troppo fitto il calendario per azzardare. A quel punto porte spalancate per Kristjan che vuole far dimenticare l’errore che ha regalato un gol al Villarreal sabato: in fondo, quella è stata l’unica prestazione scolorita in un precampionato in crescendo. Intanto, oggi nell’allenamento congiunto col Sant’Angelo Lodigiano toccherà a lui".