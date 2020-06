È appena terminata la sessione giornaliera di allenamento dell’Inter. Marcelo Brozovic si è allenato in parte con il gruppo e in parte con una seduta personalizzata.

Probabilmente non sarà in campo dal primo minuto contro il Brescia nella gara di domani, ma ci sono possibilità di vederlo in panchina, riferiscono a Skysport.

(Fonte: SS24)