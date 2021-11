Brozovic, Inter non disposta ad andare oltre certe cifre: “Il club ha capito che…”

Brozovic guadagna 4,2 milioni a stagione. L’Inter propone di salire fino a 5, poco più di Barella e allineandosi a Calhanoglu

Continua a tener banco in casa Inter la questione legata al futuro di Marcelo Brozovic. Il rinnovo del croato è infatti una priorità in viale della Liberazione, ma più passa il tempo e più sarà difficile trovare un accordo. Spiega il Corriere dello Sport: "L’Inter, infatti, ha capito che l’intenzione del croato e del suo entourage è quella di sondare il mercato (Paris Saint Germain, Liverpool e Atletico Madrid hanno già manifestato interesse), allo scopo di capire cosa gli possa offrire per quello che sarà l’ultimo contratto della carriera. Attualmente. Brozovic guadagna 4,2 milioni a stagione. L’Inter propone di salire fino a 5, poco più di Barella e allineandosi a Calhanoglu. Le pretese del centrocampista, invece, superano i 6 milioni. E qualora dovessero trovare la sponda di un’altra squadra, allora la situazione si potrebbe davvero complicare. Anche perché in viale Liberazione non sono disposti ad andare oltre certe cifre".