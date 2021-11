Brozovic-Inter, ecco l’incontro. Marcelo ha deciso? “Ha fatto trapelare che…”

Prevedere il futuro del regista resta complicato. Sicuramente servirà uno sforzo da ambo le parti per arrivare a dama

La sosta per le nazionali arriva proprio con tempismo perfetto: in casa Inter, infatti, ci si può concentrare per qualche giorno sulla spinosa questione legata al futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato andrà infatti in scadenza il prossimo giugno ed è fondamentale in casa nerazzurra arrivare all'accordo per rinnovare il contratto. Scrive Tuttosport: "Prevedere il futuro del regista resta complicato. Sicuramente servirà uno sforzo da ambo le parti per arrivare a dama.