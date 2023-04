Brozovic: “Il gol più bello al Milan, sono legato a Milano. Io un po’ matto”

Il centrocampista croato, autore di 30 gol con la maglia nerazzurra tra campionto (24), Champions League (1), Europa League (1) e Coppa Italia (1), si è raccontato ai microfoni dei canali ufficiali dell'Inter nel Matchdat Programme alla vigilia della sfida di San Siro, in programma questa sera, contro il Monza.

"Il posto del cuore della mia infanzia è Okuje, un piccolo paese dove sono cresciuto. Là noi bambini giocavamo sempre a 7 contro 7, è il luogo in cui mi piace tornare. Quando ho iniziato a giocare a calcio, guardavo i calciatori professionisti, Frank Lampard mi ha sempre colpito, mi piaceva il suo stile, dava sempre il 100% in campo, faceva tanti gol e giocava per la squadra. Oggi sono orgoglioso di essere riuscito a fare quello che ho fatto e di aver percorso la mia strada sempre con la stessa passione".