Brozovic, Inter ottimista. “E entro Natale sarà ufficializzato quest’altro rinnovo”

Si lavora a limare la distanza tra le parti. Pure in questo caso è atteso un vertice natalizio e l’Inter è ottimista sulla fumata bianca

La dirigenza dell'Inter lavora senza sosta per garantire al club il miglior futuro possibile. Sono infatti in corso diverse trattative per rinnovare gli uomini cardine dell'organico di Simone Inzaghi e, come conferma Tuttosport, sono attesi a breve due prolungamenti di contratto: "Entro Natale è atteso l’annuncio del prolungamento di Federico Dimarco fino al 2026 mentre, per quanto riguarda Marcelo Brozovic, si lavora a limare la distanza tra le parti. Pure in questo caso è atteso un vertice natalizio e l’Inter è ottimista sulla fumata bianca".