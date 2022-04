Brozovic, oggi test decisivo: con la Juve vuole esserci. De Vrij, meno chance

Lo staff nerazzurro ha rinviato ad oggi il provino decisivo del giocatore che Inzaghi non ha avuto a disposizione contro Torino e Fiorentina

Brozovicci sarà per Juventus-Inter, la notizia è ormai nell'aria da giorni nonostante il test decisivo che lo riporterebbe in campo sia stato rimandato ad oggi. Contro Torino e Fiorentina il croato non era a disposizione per un problema al polpaccio destro e si è visto, Inzaghi punta quindi ad averlo domenica sera. La sensazione alla Pinetina - spiega CdS - è che il centrocampista non salterà la sfida contro la Juventus.