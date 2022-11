Atalanta-Inter, torna Brozovic dal 1′? Inzaghi riflette. La decisione definitiva…

Marcelo Brozovic è il perno dell'Inter. La bravura di Simone Inzaghi è stata quella di riuscire a sostituirlo piazzando Hakan Calhanoglu nel ruolo di play. Ma adesso Epic è tornato a pieno regime e scalpita per giocare dal 1' contro l'Atalanta. "A Bergamo domani Brozovic in teoria potrebbe tornare titolare perché ha giocato due spezzoni negli ultimi 6 giorni e perché in allenamento ha dimostrato di essere in progresso. In realtà, però, i ritmi che avrà il match del Gewiss Stadium impone a Inzaghi una riflessione: Marcelo non parte dal 1', in Serie A, da quasi due mesi e domani giocherebbe dopo un infortunio non banale l'ultima gara prima del Mondiale. Anche a livello psicologico potrebbe essere condizionato dal volo per il Qatar che ha in programma qualche ora più tardi", si legge sulla Gazzetta dello Sport.