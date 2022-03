Sky – Inter-Fiorentina, Brozovic out. C’è la conferma: Marcelo ha lasciato il ritiro di Appiano

Marcelo Brozovic non prenderà parte alla partita di domani pomeriggio alle 18 a San Siro tra Inter e Fiorentina

Come riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista croato ha appena lasciato il ritiro di Appiano Gentile, dove i compagni si trovano per preparare al meglio il cruciale match contro la squadra di Italiano. Una conferma di quanto vi avevamo riferito in precedenza, riguardo alla mancata convocazione di Brozovic.