Brozovic ancora a parte, il portavoce della Nazionale: “A livello precauzionale”

In attesa della finale per il terzo e quarto posto contro il Marocco, la Croazia si è allenata in Qatar. Dalle notizie che arrivano dai media croati Marcelo Brozović e Josip Juranović hanno saltato il penultimo allenamento della nazionale in vista della partita di sabato. Il portavoce della nazionale, Tomislav Pacak, ha detto che hanno lavorato a parte per cautela e per prevenire qualsiasi tipo di problema. Aveva sentito un dolore alla coscia sinistra durante la semifinale contro l'Argentina.