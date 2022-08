Brozovic, ad Appiano non c’è grande preoccupazione. Inzaghi conta di averlo a Lecce

Marcelo Brozovic ha saltato l'ultima amichevole del precampionato dell'Inter contro il Villarreal. Semplice precauzione dopo aver sentito il polpaccio affaticato al termine dell’allenamento di venerdì. "Ad Appiano non c’è grande preoccupazione: per l’esordio in campionato il regista è recuperabile. E per il tecnico non è una notizia di poco conto".