Sky – Brozovic, discorsi per rinnovo proseguono. Inter vuole chiudere entro Natale

Il centrocampista croato si sta dimostrando anche in questa stagione un elemento fondamentale per l'Inter che non vuole perderlo

Andrea Della Sala

Tra gli elementi imprescindibili per l'Inter di Inzaghi c'è sicuramente Marcelo Brozovic. Il croato si sta confermando anche in questa stagione come uno dei migliori registi d'Europa, Inzaghi e l'Inter lo sanno e stanno lavorando per cercare di non perderlo.

I discorsi per il rinnovo del centrocampista, secondo Sky Sport, proseguono anche in questi giorni. La società ci sta lavorando, non vuole assolutamente perderlo e spera di poter trovare un accordo prima di Natale.