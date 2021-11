Rinnovo Brozovic, GdS: “Ecco quando ci sarà il nuovo incontro e la posizione dell’Inter”

In casa Inter, uno dei temi più caldi da affrontare a stretto giro di posta è quello legato al futuro di Marcelo Brozovic:

In casa Inter, uno dei temi più caldi da affrontare a stretto giro di posta è quello legato al futuro di Marcelo Brozovic: il croato è in scadenza di contratto e, in linea teorica, a gennaio già si potrebbe accordare con un altro club, lasciando poi l'Inter a giugno. Non è questa, però, la volontà dell'Inter e nemmeno del giocatore, che ha lanciato anche dei segnali social sulla voglia di rimanere. C'è da trovare un accordo sulla parte economica e sulla durata, ma La Gazzetta dello Sport ammette come ci sarà un incontro a breve. "L’Inter non si strapperebbe i capelli se perdesse Vecino, mentre sta facendo il diavolo a quattro per trattenere Marcelo Brozovic: un altro decisivo incontro sul rinnovo è previsto la prossima settimana".