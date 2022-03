Sky – Torino-Inter, Brozovic ko. Inzaghi prepara la grossa sorpresa: ecco la scelta

Come vi abbiamo riportato, Marcelo Brozovic ha lasciato pochi minuti fa il centro sportivo dell'Inter di Appiano Gentile

Come vi abbiamo riportato, Marcelo Brozovic ha lasciato pochi minuti fa il centro sportivo dell'Inter di Appiano Gentile e non prenderà parte alla trasferta dei nerazzurri di domani sera contro il Torino di Juric. Una grossa defezione, per Simone Inzaghi, chiamato ora a scegliere il sostituto in un ruolo che, di fatto, non ha, oltre al croato, interpreti naturali. E, secondo quanto riporta Sky Sport, non sono affatto escluse sorprese.