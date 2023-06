Inter, accordo con l’Al Nassr: Brozovic spara alto. Problema risolvibile, Xavi alla finestra

"Non è ancora chiusa la trattativa per la cessione di Marcelo Brozovic all’Al Nassr. Perché il croato ha sparato alto, nel meeting avuto per via telematica ieri sera con i dirigenti del club saudita. Non è stata sufficiente la proposta di un triennale da oltre 20 milioni di euro a stagione per convincerlo. Brozovic ha rilanciato, ha sparato più alto nella richiesta. E non è un problema da sottovalutare. Il motivo è nella struttura dell’operazione. L’Al Nassr nel pomeriggio aveva incontrato l’Inter nella sede di viale della Liberazione: come previsto, è stata formalizzata l’offerta preannunciata da 23 milioni di euro, cifra che all’Inter va benissimo. Dunque, accordo raggiunto. Il punto è che l’Al Nassr ha un budget fissato per l’operazione complessiva, numero che deve comprendere sia l’acquisto del cartellino sia lo stipendio del croato. E allora, se cresce la cifra da offrire a Brozovic per convincerlo, automaticamente scende quella che finirebbe nelle casse nerazzurre", spiega La Gazzetta dello Sport.