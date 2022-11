Brozovic: “Spero di essere al 100% per il Mondiale. Mi sento molto bene. Con l’Inter…”

Intervenuto in conferenza stampa insieme al c.t. Dalic, Marcelo Brozovic ha parlato delle sue condizioni. Il centrocampista nerazzurro domani è pronto a scendere in campo nell'amichevole contro l'Arabia Saudita: "Domani potrei giocare un po' di più in accordo con il mister, abbiamo ancora qualche giorno dopo l'Arabia Saudita per prepararci e spero di farmi trovare pronto".