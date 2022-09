Sky – Brozovic, nuovi esami settimana prossima. I tempi previsti dall’Inter

Cosa filtra sui tempi di recupero di Marcelo Brozovic in casa Inter: ecco gli aggiornamenti in arrivo da Sky Sport

Cosa filtra sui tempi di recupero di Marcelo Brozovic in casa Inter. Come riportato da Sky Sport, all’inizio della prossima settimana il centrocampista croato si sottoporrà a nuovi esami in seguito alla lesione muscolare accusata con la sua Croazia.