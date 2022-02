Brozovic, volontà decisiva: no anche al Tottenham di Conte, accordo con l’Inter

L’annuncio del tanto agognato rinnovo di contratto non è ancora arrivato, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: Marcelo Brozovic resterà all’Inter. Il centrocampista croato, in scadenza a giugno, ha trovato un’intesa su...

Fabio Alampi

L'annuncio del tanto agognato rinnovo di contratto non è ancora arrivato, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: Marcelo Brozovic resterà all'Inter. Il centrocampista croato, in scadenza a giugno, ha trovato un'intesa su cifre e durata del nuovo accordo, si attende solamente l'ufficialità. Come scrive Tuttosport, fondamentale è stata la volontà del giocatore:

"La centralità che Brozovic ha all'Inter, difficilmente potrebbe averla in qualunque altra squadra in Europa. Per questo motivo l'Epic nerazzurro - che, tra l'altro, a Milano sta benone - quando c'è stata la possibilità di scandagliare il mercato sfruttando lo status di svincolato, ha subito tirato il freno. Ha detto no ai soldi (tanti) del Newcastle e soffocato sul nascere un recente sondaggio pure del Tottenham dove avrebbe ritrovato Antonio Conte ma trovato pure una concorrenza feroce nel suo ruolo. All'Inter Brozovic è imprescindibile e insostituibile e ha garanzia di titolarità assoluta in un club che, dopo aver messo tutte le avversarie in fila nell'ultimo campionato e mezzo, nei piani societari punta a tornare protagonista pure in Europa".

"Il croato alimenta le sue batterie giocando e non potrebbe trovare posto migliore dove stare. Per questo, come sottolineato, Beppe Marotta e Piero Ausilio non hanno dovuto penare per trovare un accordo con il papà procuratore e il legale di famiglia. Il contratto del croato verrà prolungato fino al 2026 e l'ingaggio verrà allineato a quello degli altri big presenti in rosa con un fisso da 6 milioni che, considerando i bonus, può sfiorare i 7. Gli annunci erano attesi già dopo la gara con l'Atalanta, invece, anche per contrattempi legati alla pandemia, lo spumante è rimasto in frigorifero a decantare ancora un po'. Il calendario, da qui alla gara con il Liverpool, non si presta a divagazioni (dopo tutto, non è stato ancora annunciato il prolungamento dei dirigenti fino al 2025) però è facile pensare che Steven Zhang - prima di lasciare nuovamente Milano - possa mettere in calce la sua firma sugli attesissimi prolungamenti del management e dell'uomo che è centro di gravità dell'Inter dopo che Luciano Spalletti ha avuto l'intuizione geniale di dargli in mano le chiavi della squadra".