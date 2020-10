Bucchioni: “Giorni di fuoco per l’Inter. Marotta e Ausilio proveranno un doppio colpo”

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato anche dei possibili movimenti in casa nerazzurra da qui al termine della sessione estiva di mercato: “Quattro giorni di fuoco anche per l’Inter che cercherà gli ultimi aggiustamenti della rosa. Kantè è sempre nel mirino, ma il Chelsea non molla. Per ora sono state rifiutate tutte le offerte, comprese le contropartite tecniche di Eriksen e Brozovic. Marotta e Ausilio ora proveranno un doppio colpo, Kantè più Alonso in rotta con Lampard. Per il terzino, se spacchettato, le possibilità sono alte, guadagna molto (cinque milioni), ma potrebbe arrivare in prestito. Per Kantè non c’è ottimismo, ma il mercato a volte offre soluzioni proprio nelle ultime ore”.