Inter, Suning in difficoltà. Futuro scuro? “Chi ha parlato con Marotta…”

"Di questo passo il futuro non può che essere scuro. Parecchio scuro. L’Inter è una grande società, soltanto per mantenersi deve tirare fuori tutti i mesi dieci milioni fra stipendi ai dipendenti tutti e liquidità di cassa. I debiti sarebbero attorno ai 700 milioni e anche qui c’è una aggravante pericolosa. Ricorderete infatti, che l’anno scorso gli Zhang ricorsero a un prestito da circa 300 milioni attraverso il fondo Oaktree. Questa cifra, comprensiva di interessi a circa il 12 per cento, deve essere restituita in tre trance da cento milioni l’una. Come fare? Lo vedremo, ma tutto potrebbe passare attraverso il mercato e l’ipotesi della cessione di Skriniar che potrebbe fruttare un’ottantina di milioni. Ma non solo. Ovviamente il Popolo Nerazzurro è agitato, si oppone alla cessione del difensore in assoluto, ma soprattutto adesso che Bremer è andato alla Juventus. Come risponderà l’Inter? Chi ha incontrato Marotta non può non aver trovato imbarazzo e difficoltà nel dare risposte. Sta facendo da molti mesi un lavoro difficilissimo, costruire una squadra competitiva in questa situazione è un’impresa che potrebbe diventare ciclopica".