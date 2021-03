Bucciantini: “Cose folli sull’Inter dopo l’Atalanta. Importante che Conte…”

Il pensiero del giornalista a proposito delle critiche piovute verso i nerazzurri dopo la vittoria di lunedì

Marco Bucciantini, ospite di Sky Sport, ha parlato dell'Inter prima della sfida con il Torino. Queste le considerazioni sul momento dei nerazzurri: "L'Inter è stata realista nell'ultima partita. E' importante che Conte non si sia fatto impressionare da quanto di folle si sia sentito contro l'Atalanta. Tutti i dati continuano a dire che l'Inter gioca nella metà campo avversaria, non è difensivista o altro. Sa guardare avanti anche stando dietro, è la caratteristica delle squadre di Conte. Barella? Ha coraggio e rischia. Chi rischia conosce sempre meglio se stesso. Nasce come governatore del centrocampo, ora è elettrizzato e va in campo a fare tutto".