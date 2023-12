Sky – Buchanan non convocato, ma il Brugge chiede 12-15 mln. Serve sforzo in più dall’Inter

L'Inter ha datempo messo gli occhi sul sostituto di Cuadrado . Il club nerazzurro vorrebbe chiudere la trattativa per Buchanan col Club Brugge in breve tempo per dare un'altra opzione a destra a Inzaghi. Si tratta col club belga che intanto ha deciso di non convocare il giocatore.

Secondo Sky Sport " - , -. L'esterno canadese non è stato convocato per la seconda volta di fila dal Bruges, un chiaro segnale della sua imminente partenza. Su di lui c'è forte, e non da poco, l'interesse dell'Inter, che vorrebbe regalarlo a Inzaghi il prima possibile come alternativa a Dumfries. Ma per metterlo già nella calza della Befana servirà uno sforzo supplementare".