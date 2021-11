Conte al Tottenham, ma si tiene la buonuscita di 6.5 dell’Inter. Ecco il motivo

Come è spiegato nel bilancio del club nerazzurro i soldi incassati dal tecnico quando ha dato l'addio al club sarebbero messi in discussione solo in un caso

Conte però si terrà la buonuscita concordata con il club nerazzurro al momento dell'addio. Come si apprende dal bilancio, che fcinter1908.it ha avuto modo di consultare, la buonuscita totale per lui e lo staff è stata pari a 14,4 mln. Questa buonuscita (6.5 sono dell'allenatore) sarebbe stata completamente annullata qualora entro il 31 dicembre "tale personale assumesse nuovi incarichi presso altri club italiani". La buonuscita sarebbe quindi ridiscussa qualora Conte avesse accettato un club in Italia, ma sta per tornare in Premier League e quei soldi incassati non sono quindi in discussione e restano alla voce spese nel bilancio nerazzurro.