Cagliari-Inter Primavera, pagelle: Zanotti solita conferma, Fabbian non solo gol

Le pagelle di Fcinter1908 su Cagliari-Inter, settima giornata del campionato Primavera: nerazzurri poco brilanti

Zanotti 7 Il migliore dei suoi, come spesso gli capita. Pendolino inesauribile sulla destra, difende e riparte con qualità e continuità.

Fontanarosa 5 Buoni interventi e pochi spazi concessi agli avversari, ma si fa saltare troppo facilmente da Tramoni in occasione del gol del Cagliari.

Carboni 5,5 Non spinge come suo solito, provando la squadra di uno sbocco sulla sinistra. (dal 69' Matjaz 6 Qualche buon pallone messo in mezzo e poco altro)