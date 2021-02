Cagliari-Inter Primavera, pagelle: Kinkoue maldestro, Satriano un fantasma

Termina 1-1 il recupero della quinta giornata del campionato Primavera tra Cagliari e Inter. Queste le pagelle di Fcinter1908:

Magri sv Subito una bella parata su Contini, poi l’infortunio. Sfortunato. (dal 10′ Rovida 6 Entra a freddo e si ritrova a fronteggiare un calcio di rigore dopo pochi minuti: tocca ma non basta. Per il resto nessun intervento da segnalare)

Tonoli 6 Debutto da titolare per il terzino classe 2002: tiene la posizione senza avventurarsi troppo in avanti.

Kinkoue 5,5 Causa un calcio di rigore con un intervento maldestro su Desogus (anche se c’è il dubbio se fosse dentro l’area o meno), in generale non guida come dovrebbe il reparto. Da uno come lui è lecito aspettarsi di più.

Sottini 6 Non deve strafare, l’attacco del Cagliari si spegne in fretta.

Vezzoni 6,5 Tra i più positivi del primo tempo, si sgancia con costanza in proiezione offensiva e mette in mezzo numerosi palloni interessanti. Cala alla distanza.

Casadei 5,5 Fatica a trovare le misure giuste, mancano i suoi consueti inserimenti in zona gol.

Sangalli 6 Lavoro sporco davanti alla difesa, timido in fase di costruzione.

Squizzato 5,5 In difficoltà nella posizione di mezzala. (dal 71′ Peschetola 5,5 Non incide)

Oristanio 6,5 Discontinuo,ma quando si accende è il più pericoloso. (dal 71′ Jurgens 5,5 Non si vede mai)

Satriano 5 Dopo essersi sbloccato in settimana con il gol contro il Crotone in Coppa Italia incappa in un’atra giornata da dimenticare. Un fantasma.

Fonseca 7 Lotta su ogni pallone, si sobbarca anche il lavoro di uno spento Satriano e non sbaglia dal dischetto. 4 partite giocate, 3 gol: in questo momento il peso dell’attacco dell’Inter è tutto sulle sue spalle. (dal 46′ Mirarchi 6,5 Entra e porta vivacità sulla tre quarti)

Madonna 6 Le tante assenze e i continui cambi di uomini cominciano a farsi sentire: la squadra non riesce ad avere continuità di prestazioni e di risultati. Nota positiva, la reazione mostrata dai ragazzi.