Ds Cagliari: “Nainggolan? In estate non c’erano le condizioni. Magari a gennaio…”

Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Argomento, ancora una volta, il possibilie ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan:

“Nainggolan? Radja è un giocatore che non scopro di certo io, ad ottobre non c’erano le condizioni per poter ripetere questo matrimonio, il Cagliari deve esistere oggi e fra 10 anni, il bilancio è importante, il presidente ci ha provato fortemente ma è giusto che sia andata così. Per gennaio ad oggi non ci sono le condizioni ma manca un mese, se mai ci dovessero essere noi saremmo i più felici del mondo perché sappiamo cosa può dare Radja alla squadra e alla città come entusiasmo e sotto l’aspetto tecnico, tattico e di esperienza, è un giocatore che vorrebbero tutti. Niente voli, poi a gennaio vediamo“.



TORMENTONE – Un tormentone, quello legato al ritorno al Cagliari di Nainggolan, che sembrava essere terminato al termine dell’ultima sessione di mercato, quando il presidente Giulini si arrese pubblicamente di fronte all’intransigenza della dirigenza dell’Inter. Oggi, con gennaio sempre più vicino e considerato il pressochè nullo utilizzo del belga da parte di Conte, le porte rossoblu potrebbero nuovamente riaprisi per il Ninja.