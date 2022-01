Caicedo, sì all’Inter: pronto a ridursi l’ingaggio. Entro venerdì ad Appiano? L’idea…

Il giocatore ha detto sì al club nerazzurro ed entro venerdì sarà ad Appiano per conoscere i nuovi compagni

"Già in estate Caicedo di fatto guadagnerà fino a giugno circa un milione di euro, meno dello stipendio liberato da Sensi, ieri passato alla Sampdoria in prestito. L’Inter tiene ancora in caldo la soluzione legata a Salcedo, il giovane in prestito allo Spezia. Ma il dato è tratto, la scelta è fatta e non c’è nulla che ostacoli la trattativa legata a Caicedo. L’idea è nata immediatamente dopo la gara con l’Empoli, quella del k.o. di Correa. È logico pensare che l’ecuadoriano possa presentarsi ad Appiano entro venerdì, in tempo per conoscere i nuovi compagni".