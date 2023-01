Calabria: “Vinto uno scudetto meritatamente, ora la coppa. Che sfida in fascia con Dimarco”

Il difensore del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa contro l'Inter

Hai parlato coi compagni dopo Lecce, come hai sentito il gruppo?

"Abbiamo parlato ma rimaniamo positivi come eravamo prima. Non li ho visti abbattuti, sono mancati i risultati, ma non deve portare a pensieri negativi. Dobbiamo dare tutto".