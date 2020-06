Coppa Italia, la finale anche su Tivusat in 4K: i dettagli per il 17 giugno

Il calcio torna protagonista sul canale Rai 4K , al numero 210 della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat. L’appuntamento da segnare sul calendario e’ la finale di Coppa Italia, in programma il 17 giugno dallo stadio Olimpico di Roma. Le partite inizieranno il 12 giugno con Juventus-Milan (andata 1-1), la prima semifinale di ritorno, seguita il giorno dopo da Napoli-Inter (andata 1-0). L’appuntamento finale sara’ il il 17 giugno, obiettivo: conquistare il primo trofeo della difficile stagione 2019-2020. Su Tivu’sat le partite si potranno seguire tutte in HD e la finale sara’ uno di quei pochi eventi televisivi gratuiti disponibile in 4K.

(Ansa)