Sky – Prima Dzeko, poi un’altra punta: l’Inter vuole uno di questi due nomi

I dirigenti nerazzurri hanno le idee chiare su come sostituire Romelu Lukaku, prossimo al passaggio al Chelsea

Non uno, ma due attaccanti. L'Inter ha le idee chiare su come sostituire Romelu Lukaku, prossimo al passaggio al Chelsea. Queste le ultime riportate da Marco Demicheli per Sky Sport sulle strategie di mercato dei nerazzurri: "L’Inter ne vuole due di attaccanti. Il più vicino è Edin Dzeko, che ha già un accordo biennale coi nerazzurri e ora si attende il via libera definitivo della Roma. A parole è già arrivato, c’era una promessa tra le parti. Ci sarà il suo trasferimento in nerazzurro, ma arriverà anche un'altra punta. Piacciono Duvan Zapata e Correa, più Scamacca: dei primi due ne arriverà solo uno. Prima però l’Atalanta deve trovare il sostituto di Duvan, l’incastro è sempre questo e il prezzo di circa 40 milioni".