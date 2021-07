Quarta punta Inter: “Keita e Caicedo in corsa, ma il primo obiettivo è un altro”

I nerazzurri si muovono per regalare un attaccante a Simone Inzaghi: individuato il vero obiettivo di mercato

Prosegue il casting di casa Inter per trovare la quarta punta da regalare a Simone Inzaghi. Nelle idee della società e dell’allenatore, si tratta di un vice-Lukaku. Come sottolinea La Repubblica, “i nomi preferiti dal tecnico restano Keita del Monaco e Caicedo della Lazio. Uno di questi due potrebbe arrivare solo dopo la cessione di Pinamonti. In realtà il vero obiettivo - per quel ruolo - del duo Beppe Marotta e Piero Ausilio è Scamacca, ma il Sassuolo per ora non apre al prestito con diritto di riscatto”, si legge.