Calciomercato ad oltranza per cinque mesi? Ecco cosa cambierebbe per l’Inter

Il coronavirus ha stravolto i calendari del calcio mondiale e rischia di andarci di mezzo anche il calciomercato. Si sta pensando ad un’unica maxi finestra che vada dall’estate alla fine del 2020. Le dati attuali verranno sicuramente riviste anche in base ai calendari delle varie leghe. Se la FIFA ci sta pensando è anche perché i bilanci inevitabilmente risentiranno di quanto sta accadendo e allora una sessione più ampia potrebbe favorire la ripresa. Come potrebbero cambiare i piani? La Gazzetta dello Sport prende ad esempio la questione dei prestiti e parla di quelli dell’Inter. E scrive a questo proposito: “Avere tempo fino al 31 dicembre giova a Zhang e compagnia, soprattutto nel caso di Icardi e Nainggolan, ma anche di Joao Mario, tutti sulla via del ritorno (mentre Perisic dovrebbe essere riscattato dal Bayern). Maurito, ovvio, è il caso più caldo. Ed è un capitale da non disperdere. Il fatto di non essere costretti a decidere in fretta è una benedizione per i nerazzurri. Chi lo vuole non potrà “tirare il collo” alla società nerazzurra”.

(fonte: GdS)