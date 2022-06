Bastoni, Skriniar e Lautaro: l’Inter farà di tutto per trattenerli. Dumfries? 40 mln

Nonostante la necessità di fare cassa, il club nerazzurro cercherà in ogni modo di trattenere i big in rosa

Nella complessa trattativa per il ritorno clamoroso di Romelu Lukakuall'Inter, si temeva che il Chelsea potesse chiedere uno dei top nerazzurri tra Bastoni, Skriniar o Lautaro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro cercherà in ogni modo di trattenere e che in caso di cessione il club vorrebbe comunque trattare singolarmente e soltanto per una proposta tutta cash. Il primo nome sulla lista dei Blues è Denzel Dumfries che l'Inter valuta 40 milioni.