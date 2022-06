Biasin: “Ecco quando Lukaku ha fatto prime chiamate a Marotta e compagni. Curva? Lui sa che…”

"Lukaku? Ci sono due piani di ragionamenti. Dal punto di vista sportivo, per me questo è un colpo impressionante, l'Inter si rinforza e a Inzaghi ha fatto molto piacere. Poi, non ci si dimentica che lui sia in qualche modo fuggito a Londra a stagione già iniziata. Quindi capisco anche chi non vuole passare dalla rabbia all'adulazione. Ma questo lo sa anche lui. Lukaku sa che ora deve venire qui e riguadagnarsi l'affetto di una parte della tifoseria che fa prevalere l'aspetto sentimentale, come in un matrimonio, in cui si resta uniti nella buona e nella cattiva sorte. Bisogna però riconoscergli che lui ce l'ha messa davvero tutta per tornare. A dicembre ha fatto l'intervista, ma le telefonate ai dirigenti dell'Inter e ai suoi compagni risalgono a prima: già a ottobre-novembre si era messo in testa di tornare, visto che al Chelsea non si trovava bene. Ha fatto tutto lui, ha messo in piedi la trattativa per un ritorno clamoroso".