Inter, Dybala sempre più vicino: ieri in sede anche Inzaghi e Zanetti presenti all’incontro

Un incontro non ancora risolutivo, ma comunque estremamente positivo. L'Inter e l'entourage di Paulo Dybala si sono incontrati ieri nella sede del club di Viale della Liberazione a Milano per porre le basi per un futuro matrimonio che, stando alle sensazioni diffuse, alla fine si farà. Secondo il Corriere della Sera, anche Inzaghi e Zanetti hanno fatto capolino durante la riunione:

"La proposta si basa su un contratto quadriennale con ingaggio da 6 milioni di euro più 1 di bonus, il tutto nel pieno rispetto del tetto salariale vigente in casa Inter. La cifra non soddisfa ancora del tutto l’entourage di Dybala: alla Juve il ragazzo guadagnava 7,5 milioni e trattava un rinnovo da 8,5 più 2 di bonus. Il club nerazzurro si è prodigato nel far sentire Paulo amato e al centro del progetto tecnico: all’incontro si è infatti presentato per un breve saluto Simone Inzaghi; poi è arrivato pure Javier Zanetti, che già alla partita di beneficenza di Eto’o e in occasione di Italia-Argentina aveva «coccolato» la Joya".