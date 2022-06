Dybala in stand by, GdS: “Ecco perché l’Inter non può e non vuole spingere”

Nel vertice durato più di tre ore ieri in Viale della Liberazione non si è parlato solo di Lukaku ma anche di Dybala. "L’operazione legata all’argentino è ora in stand by. Inzaghi e i dirigenti stanno riflettendo a fondo sul parco attaccanti. L’arrivo di Paulo resta un’occasione da cogliere, beninteso. Ma il colpo Lukaku crea una situazione di sovraffollamento in attacco. L’Inter deve far spazio a Dybala, anche in termini numerici", spiega La Gazzetta dello Sport.