GdS – Inter, operazione Dybala in stand-by: ecco il vero motivo

Paulo Dybala in stand-by. L’Inter ora è concentrata sul ritorno di Romelu Lukaku e non sull’arrivo dell’argentino a parametro zero

Paulo Dybala in stand-by. L’Inter ora è concentrata sul ritorno di Romelu Lukaku e non sull’arrivo dell’argentino a parametro zero. La Gazzetta dello Sport svela il vero motivo dell’attuale situazione di stallo: “L’operazione Dybala è in stand-by. Dopo Lukaku l’Inter deve fare spazio all’argentino in termini numerici. Correa e Dzeko non hanno offerte e ora l’Inter non può e non vuole accelerare”, si legge.