Inter, emozione Lukaku: “Ieri Ledure al telefono: ‘E’ fatta’. E lui si è commosso fino a…”

Se ne era andato l'anno scorso, con il desiderio legittimo di guadagnare di più e, dal punto di vista sportivo, di riconquistare un club, il Chelsea, che anni fa lo aveva scaricato senza colpo ferire. Ma l'Inter è sempre rimasta dentro Romelu Lukaku. Tanto che ieri, come racconta la Gazzetta dello Sport, quando ha saputo al telefono che la trattativa per il ritorno in nerazzurro si era conclusa, si è commosso fino alle lacrime: