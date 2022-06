Inter, Psg su Skriniar: patto d’onore del giocatore con Marotta. Rinnovo automatico se…

Il nuovo responsabile del mercato del Psg, Luis Campos, ha messo gli occhi sul difensore slovacco

Il nuovo responsabile del mercato del Psg, Luis Campos, ha messo gli occhi su Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha il contratto in scadenza nel 2023. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il giocatore e i suoi agenti hanno da tempo un patto d’onore con Marotta ed Ausilio. "Con proposte importanti è assicurato il via libera al giocatore. In caso contrario il rinnovo viene considerato pressoché automatico. Ovviamente la discesa in campo del ricco club francese mette tutti chi va là. Secondo la logica della dirigenza interista l’offerta deve essere superiore a quota 40 milioni di euro e ora si aspetta che all’interesse tecnico segua anche quello economico".