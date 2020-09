Mercato Inter: ore calde per Vidal, intanto eccolo all’arrivo nel centro sportivo del Barça

In attesa di definire il suo futuro all’Inter, Arturo Vidal sta trascorrendo le sue ultime ore a Barcellona. E come raccontano in Spagna si è presentato al centro sportivo nel pomeriggio. L’allenatore aveva previsto la seduta per tutta la squadra. Da capire se il giocatore si allenerà individualmente (con lui c’era il suo personal trainer) o meno o se approfitterà della capatina nel ritiro blaugaran anche solo per svuotare gli armadietti. Intanto eccolo all’arrivo al centro sportivo del club catalano:

(Fonte: Alex Pintanel)