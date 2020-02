ANSA – Coronavirus, Inter: ipotesi porte chiuse a partire dalla gara col Ludogorets

La Lega Serie A, dopo il decreto del Consiglio dei Ministri, conferma il rinvio delle tre partite di Serie A, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, e due di Primavera Atalanta-Lazio e Chievo-Fiorentina. È difficile ipotizzare delle date di recupero per l’Inter a causa di un calendario sportivo molto congestionato tra gare di Campionato, Coppa Italia ed Europa League e poiché il termine della stagione non può superare il 24 maggio per l’inizio degli Europei di calcio. Al momento e se dovesse persistere l’emergenza, sembra che l’unica soluzione che sembra profilarsi al momento sia far disputare le partite della squadra nerazzurra a porte chiuse a partire già da giovedì per la sfida di Europa League contro il Ludogorets.

(ANSA)