Calhanoglu-Bastoni, rinnovi sostenibili: ecco perché l’Inter non appesantisce il bilancio

"Si possono alzare gli ingaggi dei giocatori e, nonostante questo, non appesantire il bilancio?". E' questa la domanda che Tuttosport nella sua edizione odierna si pone, rispondendosi anche da solo: sì, si può ed è la strada che l'Inter ha intrapreso con i rinnovi di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu . Si legge: "Il precedente contratto di Bastoni era in scadenza nel giugno 2024: il difensore, acquistato a fine agosto 2017 per un costo di 40,7 milioni, aveva un peso nel bilancio ’22-23 pari a 11,7 milioni complessivi. Così suddivisi: 6,5 circa l’ammortamento annuale, 5.2 l’ingaggio lordo (2,8 netti). L’Inter ha prolungato il suo accordo fino al 2028, dunque un nuovo contratto di cinque anni che servirà ad abbattere sensibilmente proprio la quota di ammortamento annuale a bilancio, scesa ora a 1,3 milioni. Certo, l’ingaggio sale a 5 milioni netti, ovvero 9,3 lordi, ai quali poi andranno aggiunti dei bonus, ma Bastoni nell'esercizio economico ’23-24 peserà quindi per 10,6 milioni, ovvero 1,1 in meno rispetto a quanto accaduto nell’ultimo bilancio.

Leggermente in crescita, invece, il peso di Calhanoglu: pure il turco era in scadenza nel 2024, con un peso nel bilancio ’22-23 pari a 10,1 milioni, 800mila euro l’ammortamento (era arrivato a parametro zero nell’estate 2021, firmando un triennale a cui andavano aggiunte le commissioni) e 9,3 milioni l’ingaggio lordo. Adesso per Calhanoglu prolungamento fino al 2027 con ammortamento calato a 200mila euro e ingaggio netto salito a 6 milioni, pari quindi a 11,1 per un totale a bilancio ’23-24 di 11,3 milioni. Dunque, un aumento di peso a bilancio per l’ex centrocampista rossonero di circa 1,2 milioni. Considerando il risparmio di 1.1 milioni per il centrale azzurro, ecco che la coppia Bastoni-Calhanoglu peserà sui conti dell’Inter per il bilancio '23-24, iniziato il primo luglio, solo di 100mila euro in più rispetto all’esercizio precedente".