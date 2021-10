Inter, Calhanoglu ha un compito complicato. Sassuolo la gara della svolta?

Il centrocampista turco chiamato a dare risposte importante già a partire dalla gara di questa sera contro il Sassuolo

Dei nuovi acquisti è quello che fin qui non ha inciso come ci si aspettava. Contro il Sassuolo Hakan Calhanoglu ha la possibilità di cambiare una situazione che inizia a farsi complicata dopo un inizio di stagione non esaltante. "Inzaghi ha voluto difendere il turco, che dopo la prima partita positiva contro il Genoa non ha offerto continuità di rendimento, anche all’interno della stessa partita".

"Inzaghi ne ha parlato così: «Sono molto soddisfatto di lui, la panchina di Kiev non era un riferimento al match con l’Atalanta». Calhanoglu ha sulle spalle un compito complicato: aggiungere qualità alla costruzione del gioco e farsi sentire in fase realizzativa, come nella Lazio faceva Luis Alberto. Non siamo ancora a quel punto, chissà che non sia Sassuolo la gara della svolta", sottolinea la Gazzetta dello Sport.