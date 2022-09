Calhanoglu a Sky: “Derby deciso da nostri errori. Ho visto i miei compagni carichi”

Nuove parole di Hakan Calhanoglu verso Inter-Bayern Monaco di domani. Ecco l’intervista rilasciata a Sky Sport: “Sicuramente è stato doloroso perdere il derby così, abbiamo dominato per 20-25 minuti e poi abbiamo fatto noi errori decisivi. Li abbiamo analizzati e si comincia ancora, domani ci aspetta una gara con una squadra forte, dobbiamo alzarci subito. Domani siamo pronti”.

Tu arrivi dalla Bundesliga, come si fa a fermare il Bayern Monaco?

Come la state preparando mentalmente?

“Hanno una squadra forte come la nostra, abbiamo la mentalità giusta, siamo sempre carichi, è stata dolorosa l’ultima partita, ma abbiamo dominato già con Real e Liverpool perdendo per dettagli. Domani vogliamo vincere la partita e non fare questi errori”.