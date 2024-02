Hakan ha fatto il viaggio milanese di Andrea Pirlo ma all’inverso, lui dal Milan all’Inter al contrario del genio italiano. In campo, invece, il viaggio è stato lo stesso, qualche metro indietro per volare avanti col pensiero: da trequartista spuntato a regista immaginifico, con simile abilità sui calci piazzati. Quel lancio lì non si vedeva dai tempi del Maestro, anzi per certi versi Calha è l’evoluzione “pirliana”: ormai è un quaterback da calcio moderno che a volta sfonda pure in prima persona. Senza dimenticarsi della capacità di reggere l’urto in difesa, il movimento continuo, il giocare a uno o due tocchi", analizza La Gazzetta dello Sport.