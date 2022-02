Calhanoglu: “Inter, mancato solo il gol. Stanchezza? Non c’è tempo per questo”

Il centrocampista nerazzurro ha parlato su DAZN dopo il pareggio contro il Genoa

Zero a zero e nessun passo in avanti in classifica. L'Inter perde di nuovo l'appuntamento con il gol e si fa imbrigliare dai rossoblù. A fine partita Calhanoglu ha detto la sua su un'altra serata difficile dei nerazzurri parlando ai microfoni di DAZN:

-Non il risultato che speravate, arrivato un punto. Il Genoa vi ha pressato molto e messo in difficoltà. Vi ha sorpreso?

Non era facile oggi e lo sapevamo. In queste gare bisogna sempre stare attenti e loro hanno giocato sempre palla lunga, erano aggressivi, fanno questo lavoro. Abbiamo creato tante occasioni, è mancato solo il gol. Se entra quella traversa magari è un'altra partita. Ma dobbiamo dimostrarlo...

Secondo me c'è anche un po' di stanchezza, ma non è facile giocare tante gare in pochi giorni con grandi club. Abbiamo dato il massimo, siamo un po' stanchi ma non c'è tempo di parlare di questo, dobbiamo fare i punti per restare su.