Calhanoglu si è preso l’Inter nel momento più delicato. E ora Inzaghi…

"Hakan Calhanoglu si è preso l'Inter nel momento più delicato". Apre così il servizio di Sport Mediaset in merito alle prestazioni di Hakan Calhanoglu, che Inzaghi ha spostato in cabina di regia per sopperire all'assenza di Brozovic. Il centrocampista turco era già stato adattato regista un anno fa, con risultati non positivi.