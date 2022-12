Calhanoglu: “Ecco in cosa sono migliorato. Devi essere cattivo nei duelli. Da quando…”

Nella lunga intervista al Corriere della Sera, Hakan Calhanoglu affronta anche il tema della sua nuova posizione in campo. Con Brozovic infortunato, è toccato al turco giocare da play: «I calciatori intelligenti si sanno adattare, e io credo di averlo fatto bene in un ruolo che comunque conoscevo già, perché in Nazionale gioco da mediano. Poi puoi essere alto o basso, ma in campo fai la differenza se hai il fuoco dentro. Devi essere cattivo nei duelli, intenso».