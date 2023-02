Calhanoglu, manca solo l’annuncio: “C’è già la stretta di mano. Ecco il nuovo stipendio”

"Calhanoglu è un jolly, un uomo in grado di interpretare diversi ruoli e sempre con il giusto atteggiamento. Nel corso delle due stagioni passate all’Inter, poi, è maturato anche dal punto di vista della personalità. Ecco perché, seppur in un momento di grande difficoltà economica, i nerazzurri non hanno avuto dubbi nell’ adeguargli un contratto già abbastanza ricco, portando i compensi di Calhanoglu a circa 6 milioni di euro. Il nuovo accordo è vicinissimo, la stretta di mano e la fumata bianca ci sono già state, adesso si attende l’annuncio".