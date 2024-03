Sky – Inter, Calhanoglu sta sempre meglio: ecco l’obiettivo per il rientro

Hakan Calhanoglu sta sempre meglio dopo l’infortunio muscolare accusato prima di Lecce: l'obiettivo per il rientro

Hakan Calhanoglu sta sempre meglio dopo l’infortunio muscolare accusato prima di Lecce. Cresce la condizione del regista dell’Inter, che però questa sera contro il Genoa non ci sarà. Secondo Sky Sport, l’obiettivo per il rientro è la prossima sfida con il Bologna con vista poi sull’Atletico Madrid. In settimana si capirà se contro la squadra di Thiago Motta potrà giocare già dal 1’ o meno.